Rize Kaçkar Dağları'nda Yaralanan Dağcı İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çamlıhemşin Dağcılık Spor Kulübü ve 112 Acil Sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip bölgede çalışma başlattı. Hava şartlarının uygun olması durumunda askeri helikopter sevk edileceği bildirildi.