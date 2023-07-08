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Rize Kaçkar Dağları'nda Yaralanan Dağcı İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Rize Kaçkar Dağları'nda Yaralanan Dağcı İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Yaşam Haberleri

Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çamlıhemşin Dağcılık Spor Kulübü ve 112 Acil Sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip bölgede çalışma başlattı. Hava şartlarının uygun olması durumunda askeri helikopter sevk edileceği bildirildi.

Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgeye tek başına gelen Tolga T, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda konakladıktan sonra Kaçkar Dağları buzul bölgesine tırmanış için sabah saatlerinde yürüyüşe geçti.

Bir süre sonra yetkililere telefonlar arayan Tolga T, düşme sonucu kolundan, omuzundan ve ayağından yaralandığını bildirerek, bulunduğu yerin konumunu gönderdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çamlıhemşin Dağcılık Spor Kulübü ve 112 Acil Sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip bölgede çalışma başlattı.

Bir noktaya kadar araçlarıyla giden ekip, dağcının bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

Sisin etkili olduğu bölgeye, hava şartlarının uygun olması durumunda askeri helikopter sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Yaşam

Çamlıhemşin Jandarma Rize Yaşam Haberler

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