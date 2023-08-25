Rize-Güneysu karayolunda şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yol çöktü. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Aynı noktada 3 yıl önce de benzer bir çökme yaşanmıştı.

Rize'de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

Rize- Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi

Aynı noktada tam 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında çökme olayı yaşanmıştı

RİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize- Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Aynı noktada tam 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında çökme olayı yaşanmıştı.

Rize- Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında yoldan bir aracın geçmiyor olması faciayı önlerken, jandarma ekipleri Rize- Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.

Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.