Rize'deki Şarküteri Dükkanında Yöresel Şiveyle Ürünler Satılıyor

Rize'deki bir şarküteri dükkanında satılan ürünlerin üzerindeki yazıları okuyanlar gülmekten kendini alamıyor. Rize'ye özgü şive ile ürünlerin üzerine yazılanlar hem müşterilerin dikkatini çekiyor hem de güldürüyor.

Rize'deki bir şarküteri dükkanında satılan ürünlerin üzerindeki yazıları okuyanlar gülmekten kendini alamıyor. Rize'ye özgü şive ile ürünlerin üzerine yazılanlar hem müşterilerin dikkatini çekiyor hem de güldürüyor.

Rize'de şarküteri sahibi Recep Yazar, dükkanında sattığı mısırın üzerine "Patlatmadan önce jandarmadan izin alun, hayin patlayi" yazarken, sattığı tavuk ve yumurtaların üzerine de "Taze tavuklar çok hayin ucuzdur, sevduklarunizi şimartun", "Taze Yomurta tavuk yeni etti" gibi yöresel şive iye yazılar yazarak satış yapmaya başladı. İş yerinde bu şekilde yazdığı ürünlerin daha çok satıldığını gören Yazar, bunu dükkanındaki hemen hemen bütün ürünlerin üzerine yöresel şive ile esprili ifadeler yazmaya başladı.

"Yazıları okuyanlar bir şey almayacaksa bile bunları okuduktan sonra gülerek ürünü alıp çıkıyor"

Yöresel şive ile yazılan ürünler müşterinin daha çok dikkatini çektiğini belirten Recep Yazar, "Ben Rize'nin yöresel şivesinin kaybolmasını istemiyorum. Yöresel şiveyi kullanmak istiyoruz. Ürünleri satarken de yöresel şiveyle yazıyorum. Bu da müşterinin daha çok dikkatini çekiyor. Hoşlarına gidiyor. Almayacağı varsa alası geliyor. Hatıra fotoğrafı çektiriyor. Buraya 'Taze tavuklar hayin ucuzdur' yazdım. Onu çok beğendiler. Bir de 'Sevdiklerinizi şımartın onlara mısır unu alın' gibilerinden yazılar var. Malum altın fiyatları fazla ama mısır unu altın sarısı gibi olduğu için mısır ununun satışları patladı. Rize'ye dışarıdan gelenler 'hayin' ne demek diye soruyorlar. Biraz gaddar anlamına geliyor ama çok fazla anlamına da geliyor. Müşteriler 'biz hayin ucuz' olan tavuktan ver diyor. Satışlarımız şuan çok iyi gidiyor" diye konuştu.

"Rize yöresel şivesinin kaybolmamasını istiyoruz"

Yazıları yazmasının nedenini yöresel şivenin kaybolmaması için yaptığını ifade eden Yazar, "Patlamış mısıra biz 'cin mısırı' deriz. Patlayan mısırın üzerine 'patlatmadan önce jandarmadan izin alın' yazdık. O da insanların çok hoşuna gidiyor. Sırf o yazıdan sebep alanlar var. Sempatik yazılar yazdığımız için müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Rize yöresel şivesinin kaybolmamasını istiyoruz. Düzgün Türkçe konuşmak gerekiyor ama yöresel şivenin de kaybolmaması lazım. Bunun mücadelesini veriyoruz. Dedelerimizin konuştuğu yöresel şivenin de kaybolmaması lazım ama yapmacık şive değil" ifadelerini kullandı. - RİZE