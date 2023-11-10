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Rize'de yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı

Rize'de hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kaçkar Dağları Milli Parkı ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Bölgede 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü. Yetkililer, yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşlara bölgede kalmamaları uyarısında bulundu.