Rize'de Yerel Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Rize'de bu akşam saatlerinde yerel olarak şiddetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Rize için yerel şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Rize'de bu akşam saatlerinde yerel olarak şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.