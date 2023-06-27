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Rize'de tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı

Rize'de tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kurulan tuzağa takılan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru ayı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kurulan tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yukarı Çamlıca Mahallesi'nde bir arıcının, kovanlarını korumak amacıyla ormanlık alana çelik tel gererek kurduğu tuzağa yavru ayı takıldı.

Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda çalışma başlattı.

Uyuşturucu iğne yardımıyla bayıltılan yavru ayı, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilen yavru ayı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çamlıhemşin Çamlıca Rize Yaşam Haberler

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