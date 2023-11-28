Rize'de yaşanan şiddetli fırtına sonucunda denize sürüklenen kamyonet, vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırtınanın etkisiyle hasar gören balıkçı barınaklarında inceleme yaptı.

Rize'de şiddetli fırtınada denize sürüklenen kamyonet vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte aralıklarla devam eden fırtınadan etkilenen balıkçı barınaklarında hasar tespiti yaptı.

Ekiplerce, il genelinde 4 teknenin battığı, 7 teknede hasar oluştuğu, Gündoğdu Balıkçı Barınağı'nda da maddi hasar meydana geldiğini belirlendi.

Dün gece yaşanan şiddetli fırtına sonrasında barınaktan denize sürüklenen kamyonetin bulunduğu yerden alınması için çalışma yapıldı.

Kamyonet, endüstri dalgıcı Zafer Koçal'ın yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu vinç yardımıyla karaya çıkartıldı.

Koçal, AA muhabirine, daha önce görmediği kadar büyük bir fırtına yaşandığını söyledi.

Dalgaların limanları aşarak içeri girdiğini belirten Koçal, "Dalgalar limandaki ağları, arabayı, sürükleyebildiği her şeyi denize sürükledi. Arabayı çıkardık. Denizde sürüklenen 10-15 ağaç çıkardık. Daha çok malzeme var denizde, uçak lastikleri ve gemilerin kullandığı. Hepsi denizde, hepsini sırayla çıkaracağız." dedi.

Koçal, denizde batan kayıklar olduğunu da ifade ederek, "Üç limandan daha bekliyorlar ama tek olduğum için yetişemiyorum. Sırası ile çıkaracağız. Denize giden malzemeyi kurtarmaya çalışacağız." diye konuştu.