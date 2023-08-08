Rize'de Sıcak Havada Denize Giren Vatandaş Boğularak Hayatını Kaybetti

Rize'nin Taşlıdere Mahallesi'nde sıcak havada denize giren Mehmet Çekmiş boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda Çekmiş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Rize'de sıcak havada serinlemek için denize giren vatandaş boğularak hayatını kaybetti.

Taşlıdere Mahallesi Sevgi Caddesi balıkçı barınakları mevkiinde saat 17.30 sıralarında yüzmek için denize giren Mehmet Çekmiş (62), bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar Çekmiş'in su üzerinde hareketsiz olduğunu fark edince kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri Çekmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çekmiş'in cenazesi Rize Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Çekmiş'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporunun ardından belli olacak. - RİZE