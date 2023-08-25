Rize'de sel ve heyelan: Aracı almaya yönelen adamın eşi bırakmadı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda aracı hasar gören Hızır Kömürcü, yaşadığı anları anlattı. Kardeşinin evi de yıkılan Zikrullah Kömürcü ise büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

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'ARACI ALMAYA YÖNELDİM; EŞİM BIRAKMADI'

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda sürüklenen cipi hasar gören Hızır Kömürcü, o anları anlattı. Kömürcü, "Sabah iki kez daha heyelan oldu. Dışarıyı seyrederken bir çığ daha koptu ve aracı aşağı indirdi. Yapacak bir şey yok. Can kaybımız yok, zarar ziyan var. Allah beterinden korusun. Çok yağdı. Buranın kopacağını tahmin ediyordum. Aşağı inip, aracı almaya yöneldim; eşim bırakmadı" dedi.

'GÜRÜLTÜYLE YATAKTAN ATLADIK'

Kardeşinin evi heyelanda yıkılan Zikrullah Kömürcü de "Sabah 5,5 heyelan oldu, eşimle evdeydik. Büyük bir gürültü koptu, baktım heyelan vurmuş. Kardeşimin buradaki evi yıkıldı. Yeğenim dün akşam bana gelecekti, yarın gelirsin demiştim. Gelip orada kalsaydı; belki de bulunmayacaktı. Çok korktuk. Gürültüyle yataktan atladık" diye konuştu.