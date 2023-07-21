Rize'de Sel Afetleri Temmuz Ayında En Yüksek Seviyede

Rize'de arazilerin yanlış kullanımı, dik ve engebeli coğrafi şartlara yapılan yollar ve bilinçsiz ağaç kesimi, sel afetlerini tetikliyor. Temmuz ayı, Rize için afet riskinin en yüksek olduğu aydır.

TÜRKİYE'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de arazilerin yanlış kullanımı, dik ve engebeli olan coğrafi şartlara ihtiyaç için yapılan yollar ve bilinçsiz ağaç kesimi, sel afetlerini tetikliyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Ekoloji ve Ekosistem Uzmanı Prof. Dr. Turan Yüksek, "Rize'de afet değeri en yüksek olan ay, temmuz ayıdır. Ölümcül olayların yüzde 67'lik kesimi bu ayda meydana geliyor" dedi.

Doğu Karadeniz'de küresel ısınma kaynaklı yağış rejimindeki değişkenlik, toprak hareketlerine yol açıyor; ani ve lokal yağışlar sel ve heyelan tehlikesini beraberinde getiriyor. Türkiye'nin yıllık ortalama metrekareye 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan Rize'de, arazilerin yanlış kullanımının yanı sıra dik ve engebeli olan coğrafi şartlara ihtiyaç için yapılan yollar ve bilinçsiz ağaç kesimi, her yıl gündeme gelen sel afetlerini tetikliyor. Olası afet açısından, yaz mevsimi ve özellikle temmuz ayına dikkati çeken uzmanlar, bölgenin zorlu coğrafyasındaki tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesini öneriyor.

Temmuz ayının afet riski açısından önemli olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Yüksek, "Rize için afet değeri en yüksek olan ay, temmuz ayıdır. Ölümcül olayların yüzde 67'lik kesimi temmuz ayında meydana geliyor. Rize için temmuzun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla AFAD'ın uyarılarını, herkesin son derece önemseyerek, son derece tedbirli olmalı" dedi.