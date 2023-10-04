Rize'de Sağanak Yağış Sonucu Meydana Gelen Heyelandan 2 Ev Boşaltıldı

Rize'de dün akşam sağanak yağışla beraber meydana gelen heyelandan ötürü 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Sağanak yağışın vurduğu Salarha Beldesi'ne bağlı Kasarcılar Mahallesinde 2 katlı evde yaşayan Yaşar ve Muhammet Terzi ve aynı mahallede bulunan Tayfur ile Ahmet Tüylüoğlu'na ait ev heyelan meydana gelmesinden ötürü tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede heyelanın meydana gelmesiyle birlikte tarım arazisi de hasar gördü.

Rize'de dün akşam sağanak yağışla beraber meydana gelen heyelandan ötürü 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Rize'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağışlar nedeniyle maddi hasarlar oluştu. Sağanak yağışın vurduğu Salarha Beldesi'ne bağlı Kasarcılar Mahallesinde 2 katlı evde yaşayan Yaşar ve Muhammet Terzi ve aynı mahallede bulunan Tayfur ile Ahmet Tüylüoğlu'na ait ev heyelan meydana gelmesinden ötürü tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede heyelanın meydana gelmesiyle birlikte tarım arazisi de hasar gördü.

Heyelanın meydana gelmesiyle evleri boşaltmaya başladıklarını söyleyen Ahmet Tüylüoğlu, "Akşam saat 7-8 civarlarında yarım saat 45 dakika çok kuvvetli yağdı. Heyelanı gördüm. Aşağıda 'Yaşar ağabey bana su geliyor' diye bağırdı. Ondan dolayı dışarı çıktım. Dışarı çıktığım zaman heyelanı gördüm. O sıra evleri boşalttılar. Ben yukarıda tek kalıyordum ama aşağıda aile vardı" diye konuştu.

"Bu şekilde evde kalınmaz çok tehlikeli"

Evin tehlikeli olduğu için kalınamayacağını ifade eden Mehmet Terzi, "Dün saat 4 buçukta yağmur başladı. Şakasız bir 5 saat aralıksız yağmur yağdı. Akıbetinde evin arka kısmında kütle dökülmeye başladı. Bütün mahallenin suları aşağıya doğru akmaya başladı. Akşam 19.30'da hanımıma dedim 'Bu eve durulmaz'. Dere gibi su geliyordu. Ben menfezleri açmaya çalışacaktım. Gittim baktım açma şansım yoktu. Bu şekilde eve kalınmaz çok tehlikeli" ifadelerini kullandı. - RİZE