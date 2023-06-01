Rize'de 'Öğretmenim Mutfakta' yarışmasında dereceye giren öğretmenler altınla ödüllendirildi

RİZE'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 'Öğretmenim Mutfakta' yemek yarışmasında hünerlerini sergileyip, derece elde eden öğretmenler, altınla ödüllendirildi. Kentte Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 'Öğretmenin Mutfakta' yemek yarışmasının finali, Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi İrfan Tufan Karaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmada; 12 ilçedeki çeşitli okullarda görevli 11 öğretmen, önlükleri giydi, birincilik için hünerlerini sergiledi. Kentteki otellerde görev yapan şeflerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada; beyti kebabı ile Şehit Nedim Çalık Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mükerrem Sandalcı birinci, 'kral tacı' yemeğiyle Hemşin Orta Okulu Müzik Öğretmeni Adem Atalay ikinci, 'hünkar beğendi' ile de Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İbrahim Işıkçı ise üçüncü oldu. Başarı elde eden öğretmenler, altınla da ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, büyük özveri ve çalışmayla gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılı öğretmenleri de tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam