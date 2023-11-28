Rize'de Odun Toplamaya Giden Kadın Fırtınada Kayboldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde odun toplamak için sahil kenarına giden Zeynep Bekar, fırtına nedeniyle dalgalara kapılarak kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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1) RİZE'DE ODUN TOPLAMAYA GİTTİĞİ SAHİLDE FIRTINADA KAYBOLAN KADIN, ARANIYOR

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde odun toplamak için gittiği sahil kenarında, fırtına nedeniyle dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar (52) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin aramalarında kadına ait olduğu değerlendirilen tek çizmeye ulaşıldı. Kayıp kadını, kıyıda arama çalışmaları sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, öğle saatlerinde odun toplamak için geldiği sahil kenarında kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekiplerinin sahile inmiş olabileceği yönündeki ihtimaller üzerine dün gece bölgede çalışma başlattı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları, bugün sabah erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Ekipler tarafından sahil kenarında yapılan arama çalışmalarında kayıp kadına ait olabileceği düşünülen tek çizme bulundu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dalgalar dolayısıyla denizde arama yapamazken, kayıp kadın karadan gözlemle aranıyor.