Rize'de Kira Anlaşmazlığından Kaynaklanan Kavgada Hayatını Kaybeden Genç Futbolsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

RİZE'de kira anlaşmaslığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybeden Sedat Semavi Sarı (24), son yolculuğuna uğurlandı. Sarı'nın tabutunun üzerine gönül verdiği takım Çaykur Rizespor'un 53 numaralı forması serildi.

Olay, 24 Temmuz'da Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Kazancı, kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak, yanındaki arkadaşları Sedat Semavi Sarı ve Miraç B. (25) ile ev sahibi Kazancı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit Kazancı'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boynundan bıçaklanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı, yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ev sahibi Kazancı'nın bıçak darbeleriyle sırtından, göğsünden ve kolundan ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde

tedavi altına alındı. Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, kiracı ev sahibi anlaşmazlığında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

YEŞİL-MAVİ FORMASI İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sedat Semavi Sarı için merkezde bulunan Sahil Camii'inde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çaykur Rizespor taraftarı olan Sarı'nın tabutuna gönül verdiği takımın 53 numaralı forması serildi. Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak AK, MHP İl Başkanı İhsan Alkan, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sedat Semavi Sarı'nın babası Ali Sarı ile yakınları cenaze başında taziyeleri kabul etti. Sarı'nın cenazesi defnedilmek üzere merkeze bağlı Pazarköy köyündeki aile kabristanlığına getirildi. (DHA)