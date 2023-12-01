Rize'nin Ardeşen ilçesinde odun toplamak için sahile giden Zeynep Bekar'ın kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Karadan, havadan ve denizden yapılan aramalara yaklaşık 100 ekip ve jandarma arama kurtarma köpeği katılıyor.

Rize'de kaybolan kadın için arama çalışmaları devam ediyor

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları 5'inci günde de karadan, havadan ve denizden sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Aralık'ta odun toplamak için geldiği sahil kenarında kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, Bekar'ın sahile inmiş olabileceği ihtimaliyle, önceki gece bölgede çalışma başlattı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, dün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizmenin teki bulundu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dalgalar nedeniyle denizde arama yapamadı. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına destek verdi.

Zeynep Bekar'ı arama çalışmaları 5'inci gününde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemlerde bulunuyor. Yaklaşık 100 ekip ve jandarma arama kurtarma köpeği eşliğinde devam eden aramalara Sahil Güvenlik botları da denizden destek veriyor.