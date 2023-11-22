Rize'de kar nedeniyle 19 köy yolunda çalışma yürütülüyor

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu 19 köy yolunda ulaşım kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de kar nedeniyle kapalı 19 köy yolunda çalışma yürütülüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 6, Çayeli'nde 2, Güneysu'da 1 ve İkizdere'de 10 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 15 personeli, söz konusu yolların açılması için 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı mahallelerinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.