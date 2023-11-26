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Rize'de Fırtına Sonrası Çatılar Uçtu, Yangın Çıktı

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Rize'de etkili olan fırtına sonucunda çatılar uçtu ve devrilen elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

RİZE'de etkili olan fırtınada çatılar uçtu, devrilen elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

Kentte akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu, birçok evin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Bazı bölgelerde ağaçlar yerinden söküldü, birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Merkeze bağlı Pazarköy köyünde şiddetli rüzgar elektrik direklerini de devirdi. Devrilen direklerden çıkan kıvılcımlar ormanda yangına neden oldu. Yangın rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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