Rize'de Ekşioğlu Vakfı Ovit Şenlikleri Başladı

RİZE'de, 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 'Ekşioğlu Vakfı Ovit Şenlikleri' başladı. Yayla göçüyle açılışı yapılan şenlikte yöresel kıyafetlerini giyenler, sırtlarında taşıdıkları yayıklar, beşikler, göç malzemeleri ve süsledikleri büyükbaşlarla, kemençe ve tulumla yaylaya geldi. Şenlik kapsamında düzenlenen inek güzellik yarışmasında sahipleri tarafından süslenen inekler yarıştı.

İkizdere ilçesinin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda, bu yıl 23'üncüsü düzenlen ve 2 gün sürecek olan 'Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Şenlikleri' başladı. Şenliğe; İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi ile Rize, Erzurum, Trabzon ve çevre illerden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şenlik, yayla göçüyle başladı. Yöresel kıyafetler giyen yayladakiler, inekleri, sırtlarında taşıdıkları yayık, beşik ve odunlarla, tulumla yaylaya girdi. İnek güzellik yarışmasının da yapıldığı etkinlikte, sahiplerinin süslediği inekler ve buzağılar, jüri karşısına çıktı. 3 inek ve 2 buzağının yarıştığı yarışmada, inek sahiplerine yem ve bir miktar para hediye edildi.

'GENÇLERİMİZ, MEMLEKETLERİNE DÖNSÜNLER'

Yayla şenliklerinin Karadeniz'in kültürel zenginlikleri arasında olduğunu kaydeden İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Burada inek yarışması yaptık. Biraz komik gibi gözükse de aslında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız yaylaya ineklerini getirdiler. Sembolik olarak yaptığımız yarışmada aralarında 1'er puan farkla bir derece belirledik. Burada hayvancılığın yapılabildiği bir bölgede bu yarışmaları önemsiyoruz. Gençlerimiz okuyor veya okulu bırakıp asgari ücretle çalışıyorlar. Ben onlara sesleniyorum. Asgari ücretle bir yerde çalışacaklarına, memleketlerine dönsünler, hayvancılık yapsınlar diye konuştu.Yarışmada birinci olan 'Yayla Gülü' adlı ineğin sahibi Melek Özçelik, Çok mutluyum. Birinci olacağımı düşünmüyordum ama biraz da içime doğdu. İneklerime çok istekli bakıyorum, 2 senedir yaylacılık yapıyorum. Sabah yemeklerini verip sağıyorum. Sonra yaylada otlamaya bırakıyorum dedi. (DHA)