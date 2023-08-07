Rize'de düğünde kemençe çalan damat herkesi şaşırttı

Rize'nin Pazar ilçesinde düğünlerde kemençe çalarak geçimini sağlayan Sadık Şanal, kendi düğününde de kemençe çaldı ve oynadı. Damadın hüneri davetlileri şaşırttı.

Rize'de kemençe çalan Sadık Şanal, düğününde hem çaldı hem de oynadı.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Sadık Şanal ve Bahar Birben çifti evlenme kararı aldı. Çiftin düğünü Pazar ilçesinde bulunan düğün salonunda yapıldı. Daha öncesinde düğünlerde kemençe çalarak geçimini sağlayan damat Şanal, kendi düğününde de kemençe çalmak istedi. Düğününde eline kemençeyi alan damat Şanal, hem çaldı hem de oynadı. Düğünde kemençe çalan damadın hüneri herkesi şaşırttı. - RİZE