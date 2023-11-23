Rize'de dolmuş şoförünün dikkati kazayı kıl payı önledi... O anlar kamerada

-Dolmuş şoförü uyardı: "Sivil bir araç beni sıkıştırıyor olsaydı dikkatim dağılırdı ve sonuç farklı olabilirdi"

RİZE - Rize'de ailesinin elini bırakarak aniden yola çıkan çocuk minibüs şoförünün son anda yaptığı ani fren ile kazadan kıl payı kurtuldu.

Olay dün 19.00 sıralarında Rize Merkez Gülbahar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta ailesiyle beraber yürüyen küçük çocuk bir anda annesinin elini bırakarak yola fırladı. O esnada Gündoğdu-Alipaşa güzergahında yolcu taşıyan Şehir İçi dolmuş Kooperatifine aite 53 M 0918 plakalı aracın şoförü Ali Demirci, yola atlayan çocuğu son anda fark ederek frene bastı. Kazadan son anda kıl payı kurtulan çocuk korkarak annesine koştu. O anlar ise dolmuşun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay anını İHA Muhabirine anlatan 35 yaşındaki dolmuş şoförü Ali Demirci, "Dün akşam 19.00 sırlarında başımıza bir olay geldi. Yolda ilerliyorken bir anda bir parıltı gördüm baktım ki çocuk aracın önüne atladı. Hemen ani fren yaptım. Annesi de sonradan fark etti. Çocuğu kurtardığımıza sevindim. Belki de sivil bir araç olsaydı kötü sonuçlar doğurabilirdi. Dışarıda olabilecek sıkıntıları, içeride olabilecek sıkıntıları kaydetmek için, hem kendi güvenliğimiz için hem de insanlığın güvenliği için bir güvenlik kamerası taktırdım ve yaşadığımız olayda o kameraya yansıdı. Bütün meslektaşlarımın da kamera taktırması lazım. Güvenilir bir şey. En azından başına bir olay geldiğinde kanıttır" dedi.

"Dikkatimi dağıtacak durum olsaydı sonuç farklı olabilirdi"

Bazı durumlarda sivil araçların kendilerini sıkıştırdığını ve bu nedenle şoförün dikkatinin dağıldığının altını çizen Demirci, şoförün dikkatinin dağılmamasının öneminin bu video ile ortaya çıktığına dikkat çekerek "Biz işimiz gereği yolcu taşıyoruz. Bu araçlarda insanların annelerin, çocuklarını, eşlerini taşıyoruz. Bazı sivil araçlar bize kızarak arabalarını bizim arabamızın önüne kırıyor. Burada da bir araç bizi sıkıştırmış olsaydı, benim dikkatim dağılmış olsaydı o çocuk belki de ezilirdi. İyi ki yol boştu. Durumu iyi kurtardık. Bazı sivil araçlar yolcu indirip bindirdiğimiz duraklara araç park ediyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Ricam biraz daha dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.