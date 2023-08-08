Rize'de denize giren kişi hayatını kaybetti
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Rize'nin Taşlıdere Mahallesi'nde denize giren Mehmet Çekmiş, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çekmiş'in cansız bedeni kıyıya çıkartıldı ve Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Rize'de serinlemek için denize giren kişi hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Taşlıdere Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları mevkiinde denize giren Mehmet Çekmiş (62) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çekmiş, bir süre sonra vatandaşlarca su üstünde hareketsiz olarak dururken fark edilerek kıyıya çıkartıldı.
Çağrılan sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Çekmiş'in cenazesi Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Yaşam