Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Rize'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ercan Sağlam yönetimindeki 61 BM 248 plakalı ambulans, Karadeniz Sahil Yolu ilçe merkezi kavşağında Hızır Eskit idaresindeki 53 ACF 077 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan İsmihan A, Havva S, Recep S. ve Abdullah D. ile ambulansta bulunan Fatma K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.