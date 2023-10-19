Rize'de 6 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Rize'de 6 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından etkilenen Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı hastaneye kaldırıldı.

RİZE'de 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine zorluk çıkaran Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı Darejen E. (53), ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Fevzi Paşa Sokak'taki 6 katlı Uzunlar Apartmanı'nın giriş katında yalnız yaşayan Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı Darejen E.'nin dairesinde, dün akşam saatlerinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Duman ve alevler kısa sürede evi kaplarken, bölgeye ihbarla çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürüp, Darejen E.'yi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen kadın, önce sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesine izin vermedi. Ekiplere güçlük çıkartan kadın, ikna edilerek ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi, soruşturma sürüyor. (DHA)