Rize Bozkale köyünde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin merkez ilçesine bağlı Bozkale köyünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü, dün akşam köy halkı tarafından meşaleler eşliğinde yapılan yürüyüşle ve büyük bir coşkuyla kutlandı. Köy muhtarı emekli öğretmen Mustafa Yıldız, "30 Ağustos Türkiye'nin gerçekten kurtuluşu ve kuruluşunun yıl dönümüdür. Bu günleri bu şekilde yaşayarak gelecek nesillere aktarmak istiyorum" dedi.

Rize'nin merkez ilçesine bağlı Bozkale köyünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü, köy halkı tarafından meşaleler eşliğinde yapılan yürüyüşle kutlandı.

"30 AĞUSTOS TÜRKİYE'NİN GERÇEKTEN KURTULUŞU VE KURULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜDÜR"

Yürüyüşe katılan köy muhtarı emekli öğretmen Mustafa Yıldız, "Tüm milli bayramlarda, bayramlarımızı hep beraber kutlayarak bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Günümüzde bayramlarımız önemini yitiren bir hal almaya başladı. 30 Ağustos Türkiye'nin gerçekten kurtuluşu ve kuruluşunun yıl dönümüdür. Savaşlarla kazanılan başarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş ve ülkemizde demokratik bir cumhuriyet kurulmuştur. Günümüzde yaşadığımız her şeyi, sahip olduklarımızı o günün kahramanlarına borçluyuz. Başta da Kocatepe'de çakmak çakmak gözleriyle ovaya bakan ve atlamaya çalışan büyük Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" dedi.

"YENİDEN BİR ULUS OLUŞTURMANIN ZAFERİ BUGÜNLERE YANSIYORSA NE MUTLU BİZLERE"

Yürüyüşe katılan köy halkından bir başka vatandaş, "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Zafer Bayramı. Hiçbir zaman özgürlüğümüzü kimseye vermeyiz, hürriyetimiz elimizde. Hiç kimse bu devleti çöktüreceğine inanmasın. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu ülkenin taşı da toprağı da bizim bunu kimse yıkamaz" dedi.