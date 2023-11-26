Riskli Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Küçükçekmece'de riskli olduğu için boşaltılan ve kolonları patlayan 5 katlı bina, yapılan haberin ardından belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

Mehmet ALA /İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de riskli olduğu için 1 ay önce boşaltılan ve kolonları patlayan, kirişlerinde demirler ortaya çıkan 5 katlı bina yapılan haberin ardından kontrollü şekilde yıkıldı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina riskli olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Kolonları patlayan kirişleri dökülen bina tehlike saçmaya başladı. Her gün önünden yüzlerce kişi ve aracın geçtiği bina, yapılan haberin ardından belediye ekiplerince bugün öğle saatlerinde başlayan çalışmayla kontrollü şekilde yıkıldı.