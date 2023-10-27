Reyhanlı'da bir evin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin depo kısmında çıkan yangın, vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek, eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında depoda hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Evin depo kısmı alev alev böyle yandı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin depo kısmında başlayan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Değirmenkası Mahallesi'nde bir evin depo kısmında meydana geldi. Yangını gören ev sahibi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında; maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.