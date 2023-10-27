Haberler ›› Yaşam ›› Reyhanlı'da bir evin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Reyhanlı'da bir evin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin depo kısmında çıkan yangın, vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek, eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında depoda hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.