Rengarenk çiçekler pazar tezgahlarını süslüyor

BİLECİK Havaların ısınmasıyla beraber pazar tezgahlarında görücüye çıkan çiçekler, görenleri cezbediyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'ne kurulan kapalı pazarında satışa sunulan çiçekler görüntüsü ile dikkat çekiyor. Onlarca çeşit çiçeğin yer aldığı tezgah rengarenk görüntüsü ile adeta gökkuşağını andırırken, evlerinin bahçelerini ve balkonlarını süslemek isteyen vatandaşlar ise çiçeklere yoğun ilgi gösteriyor.

Çiçek satıcısı Selahattin Zeybek, havaların ısınmasıyla çiçek sezonun açıldığı anlatarak, "Çoğunlukla mevsim çiçeklerimiz satılıyor. Güneş şapkası ve aslanağzı satışları iyi ve bunlar bahçe düzenlemesi için tercih ediliyor genelde. Evler içinde petunya, sakız sardunya çeşitlerimiz var. Bu çiçeklere Sakarya'nın Pamukova ilçesinde getiriyoruz bir kısmını da Yalova'nın Altınova ilçesinde getiriyoruz. Bahçe var mevsimlik çiçeklerimiz 5 liradan başlıyor, normal ev çiçeklerimiz 30-35 lira, güllerimiz ise, 50 liradan başlıyor, sarmaşık güllerimiz 100-150 liradan başlıyor" dedi.

Çiçek alıcısı Mustafa Çetin, " Bilecik'imize çok güzel çiçekler gelmiş. Bahar gelmiş çiçekler çok güzel ve evimize her çeşitlerinden aldık bahçemize dikeceğiz. Bahar gelince her yer şenleniyor çiçekleri görünce daha bir güzel oluyor daha bir hoş oluyor bahçemize dikiyoruz yazı böyle geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.