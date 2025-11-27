Haberler

Ramazan ve Elmas Daylak'ın Cenazeleri Uğurlandı

Ramazan ve Elmas Daylak'ın Cenazeleri Uğurlandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Daylak ve 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak, Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Daylak (28) ile 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak'ın (20) cenazeleri, Kayseri'ye getirildi. Uzman Çavuş Daylak'ın, memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki cenazesine Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, Belediye Başkanı Deniz Yağan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İsmet Demirgürelli ile Daylak'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ramazan Daylak, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Elmas Daylak ise Talas ilçesi Mengücek Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
