- Proje ile başlayan dostluk 11 yıldır devam ediyor

AYDIN - Dünya Gençlik Gemisi'nde tanışan Türk ve Japon dostlar, 11 yıldır sürdürdükleri örnek dostluklarıyla göz kamaştırırken, insanları etkileyen öyküleri ise dünyaya barış ve hoşgörü mesajı veriyor.

Japonya hükümeti tarafından gençler arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Dünya Gençlik Gemisi projesinde kesişen yollarıyla tanışan Türk Handan Dinçer Aslaner ve Japon Matsuda Noriko, 11 yıldır süregelen dostluklarıyla insanların yüreklerini ısıtıyor. İlk kez bir proje çerçevesinde tanışan iki genç kadın, kültürlerini, deneyimlerini ve hayallerini paylaşarak samimi bir bağ kurarken, proje ile başlayan dostlukları ise 11 yıldır devam ediyor. Handan ve Noriko, mesafelere rağmen iletişimlerini sürdürerek birbirlerinin hayatında önemli birer figür haline geldiler. Bu iki dost, farklı kültürleri birleştiren, karşılıklı anlayış ve sevgi üzerine kurulu örnek bir dostluk sergiliyor. İki genç kadının 11 yıldır süren dostluğu, sadece onların değil, herkesin yüzünde bir tebessüm oluştururken, insanlara da gerçek dostluğun gücünü hatırlatıyor.

Çocukluğundan beri Türkiye'ye ilgisi olan ve Türk kültürünü çok sevdiğini dile getiren Japon Noriko, yıllardır kopmayan bağlarını güçlendirmek ve Handan'ı görmek için Türkiye'ye geldi. Aydın Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak görev yapan Handan'ı görmek için Aydın'a gelen Noriko, aynı zamanda Handan ile beraber Gençlik Merkezi tarafından yapılan çalışmalarda da gönüllü olarak yer alıyor.

"Her zaman haberleştik"

Aydın Gençlik Merkezi'nde Gençlik Lideri olarak görev yapan Handan Dinçer Aslaner, Noriko ile hiçbir zaman bağlarını koparmadıklarını ve Noriko'nun her fırsatta kendisini ziyaret ettiğini belirterek "2012 yılında Dünya Gençlik Gemisi adlı program dolayısıyla Japonya'ya gitmiştim. Gençlik Gemisi'nde 13 farklı ülkeden bir tanesi olarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandım. Japonca ve İngilizce bildiğim için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı mülakatı kazanarak gittim. Böylelikle Türkiye'yi temsil ettik. Türk kültürünü, dansını, yemeklerini tanıttık. Ayrıca Japon arkadaşlarımız oldu ve bu dostluğumuz hiç bitmedi. Her zaman onlarla görüşmeye ve haberleşmeye devam ettik. Yakın zamanda Türkiye'ye gelen Japon arkadaşım benim yanıma geldi. Böylelikle Türk kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulacağını düşünüyorum. Noriko arkadaşımın bu ikinci olarak Türkiye'ye gelişi, daha önce de ben Kayseri'de görev yaparken oraya gelmişti yanıma. Oradaki Gençlik Merkezi'mizde de çalışmalarımızı yakından inceledi, gönüllü olarak çalışmalarımızda yer aldı. Şimdi de buradaki Gençlik Merkezi'mizde de yanımızda bulunuyor. Çalışmalarımızda gönüllü olarak yer alıyor. Son olarak YKS sınavı sonrasında kalemleri toplamıştık. Orada görev aldı ve kalemlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere iletilmesine yardımcı oldular. Dünya Gençlik Gemisi'nde kurduğumuz bu dostluk Noriko ile hep devam etti. Aslında biz ülkemize döndükten sonra hep haberleştik sosyal medya üzerinden. Daha sonra Türkiye ziyaretlerinde beni unutmadı. Kayseri ve Aydın'da kendisini misafir ettim. Böylelikle hep haberleştik" dedi.

"Deprem sonrası onun için çok meraklandım"

Japonya'dan Türkiye'ye gelen Matsuda Noriko ise geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Handan için çok meraklandığını ve kendisini görmek için Türkiye'ye geldiğini belirterek "Handan ile Japon hükümetinin fonladığı SWY24 Dünya Gençlik Gemisi adlı programda 11 yıl önce tanıştık. Programda kendisi ile tanıştık ve görüşmeye devam ettik. Küçüklüğümden beri ben de Türkiye'ye hep gitmek isterdim. Türkiye'yi özellikle yemeklerini çok seviyorum. Geleneksel olarak Türkiye'nin her şeyini çok beğeniyorum. Handan ise beni çok güzel misafir ediyor. Küçüklüğümden beri Türkiye'ye olan ilgimden dolayı gemide de Handan ile tanıştım. Daha sonra Handan'ın yanına gelip onu görmek istedim. O yüzden tekrar geldim. Geçen hafta başka bir Japon arkadaşımla birlikte Handan'ın evine geldik. Geçen haftalarda onlar sınav sonrasında kalem toplama faaliyeti yapıyorlardı. Biz de Japon arkadaşımla birlikte gönüllü olarak bu aktivitede yer aldık. Gençlerden kalemleri topladık köy okullarına göndermek için. Geçtiğimiz Şubat ayında da çok büyük bir deprem oldu Türkiye'de, Handan için çok meraklandım ve onu düşündüm. Hemen mesaj attım kendisine. Deprem sonrasında arkadaşımı tekrar görmek için tekrar Türkiye'ye geldim. Handan'ın iş yoğunluğu var anne olduğu için de ekstra yoğun ama Japonya'ya gelirse ben de onu misafir etmeyi çok isterim" dedi.