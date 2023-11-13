Prizde unutulan şarjlı ışıldak yangın çıkardı
Yaşam Haberleri
Diyarbakır'da prizde unutulan şarjlı ışıldak yangına neden oldu. Boş evi kullanılamaz hale getiren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Prizde unutulan şarjlı ışıldak yangın çıkardı
Yangın evi kullanılamaz hale getirdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da prizde unutulan şarjlı ışıldak yangına neden oldu. Boş evi kullanılamaz hale getiren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 693. Sokaktaki Ronahi 1 Apartmanı'nın 3'üncü katında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının odadaki prizde unutulan şarjlı ışıldaktan kaynaklandığı belirlendi.
Olay ile ilgili inceleme sürüyor.