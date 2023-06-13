Prag'da Kalp Şeklinde Uzun Masa Etkinliği

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da St. Vitus Katedrali'nin etrafına kalp şeklinde yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir masa kuruldu. Prag sakinleri ve ziyaretçiler etkinliğe kendi yemeklerini getirerek diğer katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte uluslararası bir bağlantı oluştu ve güzel bir ruh hali, güneş ışığı ve müzik vardı.

Pazartesi günü Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Prag Kalesi'ndeki St. Vitus Katedrali'nin etrafına kalp şeklinde yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir masa kuruldu.

Prag sakinleri ve ziyaretçiler etkinliğe kendi yemeklerini getirerek diğer katılımcılarla paylaştı.

SES 1 (İngilizce): ONDREJ KOBZA, Organizatör:

"3 yıl önce Charles Köprüsü'nde bir uzun masa etkinliği düzenlemiştik. Şimdi de burada 400 metrelik bir uzun masa etkinliği düzenliyoruz.

Masaları büyük bir kalp şeklinde yerleştirdik. Burada bir şey satın almak mümkün değil, sadece yemeklerinizi getirip komşularınızla paylaşabilirsiniz."

SES 2 (Çekçe): ELİSKA, Ziyaretçi:

"Bu, masalar etrafında yoğunlaşan ve halkın birliğini simgeleyen bir etkinlik. Çünkü birbirini tanımayan insanlar burada buluşuyor, işe de yarıyor. Masada birbirlerine yemek dağıtan ve afiyetle yiyen insanlar görüyorum. Gülümsemem zoraki değil, buradaki insanlar beni gülümsetiyor. Etkinlikte yabancılar da var, yani uluslararası anlamda bir bağlantı oluşmuş durumda. Burada güzel bir ruh hali, güneş ışığı ve müzik var. Bence etkinlik amacına ulaştı."

Saat 17.30'da başlayan etkinlik akşam 22.00'ye kadar sürdü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Prag'dan bildiriyor.(XHTV)