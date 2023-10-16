Posof Sonbaharda Renk Cümbüşü

Ardahan'ın Posof ilçesi sonbaharın gelmesiyle rengarenk bir görünüme kavuştu. Ağaçların yaprakları farklı renk tonlarına bürünerek doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Posof sonbaharda bir başka güzel

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesi sonbaharın gelmesiyle rengarenk görünüme kavuştu.

Posof ilçesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlara bürünmeye başladı.

Posof ilçe sınırları içerisinde bulunan binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Ağaçlar yeşil, mavi, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı.

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa sever Doğukan Yılmaz tarafında Drone ile görüntülendi. Görüntülerde, farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor. Özellikle bölgenin en yüksek dağları fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası halini aldı. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte görsel şölen oluşturuyor.

Görüntüleri çeken Doğukan Yılmaz, "Amatör fotoğrafçıyım. Sonbaharda Posof İlçesinin güzelliklerini çekmek için arkadaşlarla toplandık. İlçede manzara güzel, ağaçlar güzel, renkler güzel. Meraklılarını bekliyoruz" dedi.