Popülasyonu artan domuz sürüsü havadan görüntülendi

Erzincan'da popülasyonu artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuz sürüsü, havadan dron kamera ile görüntülendi. Sürü, karla kaplı arazide ilerlerken çalılıkların içerisine girdi.

Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da popülasyonu artan ve yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü karla kaplı arazide havadan dron kamera ile görüntülendi.

Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Önceki gün yağan kar sonrası karla kaplanan arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.