Popülasyonu Artan Domuz Sürüsü Görüntülendi

Erzincan'da çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuz sürüsü, havadan dron ve karadan foto kapan ile görüntülendi. Sürü, gece saatlerinde büyükbaş hayvan leşinin yakınında da foto kapan görüntülerine yansıdı.

Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü havadan dron ile karadan da foto kapanla görüntülendi.

Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti. Aynı domuz sürüsü gece saatlerinde de büyükbaş hayvan leşinin yakınına kurulan foto kapan görüntülerine yansıdı.