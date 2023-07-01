Polonya'nın başkenti Varşova'dan Amasya'nın Taşova ilçesine gelin gelen Martyna Zajac, geleneksel Türk adetlerine göre yapılan dillere destan düğünle Erkut Yıldız ile dünya evine girdi. Çiftin düğünleri damadın babaocağında yapıldı.

Polonyalı geline Amasyalılardan Türk usulü düğün

AMASYA - Polonya'nın başkenti Varşova'dan Amasya'nın Taşova ilçesine gelin gelen Martyna Zajac, geleneksel Türk adetlerine göre yapılan dillere destan düğünle Erkut Yıldız ile dünya evine girdi.

Çiftin düğünleri damadın babaocağında yapıldı

Damadın memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine gelin olan Polonyalı Martyna Zajac, Erkut Yıldız ile geleneksel Türk adetlerine göre yapılan düğünle evlendi. İşi dolayısıyla İstanbul'da çalışan Erkut Yıldız, orada tanışıp gönlünü kaptırdığı Polonyalı Martyna Zajac ile evlenme kararı aldı. Çiftin düğünleri damadın babaocağı Amasya'nın Taşova ilçesinde yapıldı.

Polonyalı gelinin ailesi de yöresel halk oyunlarına eşlik etti

Ay-yıldızlı duvak giyen Polonyalı gelin önce eline kına yaktırdı, sonrasında testi kırdı. Daha sonrada yöresel halk oyunlarını Polonya'dan gelen ailesiyle birlikte oynayarak kendine hayran bıraktı. Damat ise, Polonya kültüründe insanların sıkça oynadığı 'T Smidje" şarkısı eşliğinde "Berlika" dansına eşlik etti.

Çok mutlu olduklarını anlatan Erkut Yıldız, "İstanbul'da şans eseri olarak tanıştık. Bu günlere geldik. Gelin hanımın ismi Martyna Zajac, kendisi Polonya Varşova'da güzellik uzmanı olarak çalışıyor. Kendisi Türk düğünlerini çok iyi biliyordu. Şimdi de gördü. Çok fazla beğendi zaten" dedi.