Polisten balaban kuşuna şefkat eli

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan polis ekipleri, buldukları nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşuna sahip çıktılar.

Bölgenin en büyük sazlığına sahip Yüksekova Ovası, her sene yaz ayının başlamasıyla binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İlçenin Şemdinli yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, bitki halde buldukları balaban kuşunu alarak hemen nöbet kulübelerine götürdü. Kulübede baktıkları balaban kuşunun yaralı olduğunu fark eden polis ekipleri, hemen Yüksekova Belediyesi veteriner hekimine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine gelen ekipler, ilk tedavisinin ardında balaban kuşunu teslim aldılar.

Polis ekipleri, kuşa baktıklarında farklı bir cins olduğunu gördüklerini belirterek, "İnternetten yaptığımız araştırma sonucunda balaban türüne ait bir kuş olduğu öğrendik. Bunun üzerine ekiplere haber verdik. Şükür sadece yaralı ve alıp tedavisin ardında tekrar doğal yaşama bırakılacak" dediler.

Polis ekiplerini duyarlığından dolayı tebrik eden Nevzat Alter, "Yüksekova'nın en güzel tarafı Nehil Sazlığı'na akın eden kuş türleridir. Bu balaban kuşu da yaralı olduğu için Şemdinli yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasına yakın düşmüş. Sağ olsun polis arkadaş güzel bir şekilde alıp koruma altına almış. Bildiğimiz kadarıyla nesli tükenmek üzere olan bir kuş türüdür. Polis arkadaşlarımızı bu davranışından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik ise bölgenin her sen olduğu gibi bu sene de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bugün nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kanadı kırık bir balaban kuşu polislerimizin uygulama noktasında bulundu. Şükür polis arkadaşlar yanına alıp ekiplere haber verdiler. Yapılacak tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakılacak. Polis arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.