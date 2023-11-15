Polisler, otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları otomobilin motor kısmında mahsur kalan bir kediye yardım etti. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan kedi, bölgeden hızla uzaklaştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediyi, uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik yaptıkları denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Ekipler İnceleme sırasında aracın motor kısmından kedi sesinin geldiğini fark etti. Ekipler, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Kurtarılan kedi hızla bölgeden uzaklaşırken, sürücü polislere teşekkür etti.