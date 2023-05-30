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Polisler önce durdurdu, sonra patlayan lastiği değişti

Polisler önce durdurdu, sonra patlayan lastiği değişti

Yaşam Haberleri

Adıyaman'da, lastiği patlayan bir otomobil polis ekiplerince önce durduruldu sonra lastiği değiştirildi. Trafik polisleri lastiğini değiştiremeyen yaşlı sürücünün araç lastiğini de değiştirdi. Polisler tarafından lastiği değiştirilen otomobil, yoluna kaldığı yerden devam etti.

Adıyaman'da, lastiği patlayan bir otomobil polis ekiplerince önce durduruldu sonra lastiği değiştirildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde patlak lastikle ilerleyen bir aracı fark eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı durdurdu. Otomobilinin lastiğinin patladığını dahi fark etmeyen yaşlı sürücü önce uyarıldı.

Trafik polisleri lastiğini değiştiremeyen yaşlı sürücünün araç lastiğini de değiştirdi. Polisler tarafından lastiği değiştirilen otomobil, yoluna kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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