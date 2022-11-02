Polis promosyonu ne zaman yatacak, ödendi mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü EGM, polis maaş promosyonu ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Vakıfbank ile imzalanan anlaşma ile tüm emniyet mensuplarına peşin olarak bir keriyle mahsus 27 bin TL polis promosyonu ödemesi yapılıyor. Peki, Polis promosyonları hesaplara yattı mı? Polis maaş promosyonları ne kadar oldu? sorularının yanıtını sizler için araştırdık. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Polis promosyon ödemeleri için geri sayım sona erdi. Ödemelerim miktarıyla ilgili bilgi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, Polis promosyonları hesaplara yattı mı? İşte tüm detaylar…

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği belirtildi.