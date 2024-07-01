Plansız Başlangıç Etkinliği 4 Temmuz'da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tech Istanbul ile Bütünleşik Pazarlama ve İş – Ekonomi Mecrası Branding Türkiye'nin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliği 4 Temmuz 2024 tarihinde PLANSIZ BAŞLANGIÇ ana temasıyla ekosistem paydaşlarını buluşturmaya hazırlanıyor!

Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 4 Temmuz'da!

Girişimcilik odaklı podcast serisi ve kitap olarak Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp 2023'te yayınlanan Girişimcilerin Büyük Hataları, 2024 yılında Branding Türkiye ve Tech Istanbul partnerliğiyle etkinlik serisi olarak ekosistemle buluşuyor. Toplamda 12 bölümden oluşan serinin her bölümünde bir ana tema odağında konferans, panel ve girişim sunumu oluyor. Etkinliğin son kısmındaki serbest networking aşamasında ise katılımcılar etkinliğe katılan ekosistem paydaşlarıyla tanışma ve iş birliği yapma fırsatı bulacaklar.

Etkinliğe Nasıl Kaydolabilirim?

Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliğinin 2. bölümü olan "PLANSIZ BAŞLANGIÇ"a katılmak için İstanbul Senin uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde etkinliğe kaydolabilirsiniz. Uygulamayı mobil cihazınıza indirmek için BURAYA tıklayabilirsiniz. Etkinliğe hızlı kaydolmak için aşağıdaki adımları takip edin;

Adım 1: İstanbul Senin mobil uygulamasını indirin ve uygulamaya kaydolun.

Adım 2: Uygulama içerisindeki "İBB Etkinlik" sekmesine tıklayın.

Adım 3: Arama kısmına Girişimcilerin Büyük Hataları yazın. Veya direkt etkinlik sayfasını ziyaret edip etkinliğe ücretsiz kaydolabilirsiniz.

Etkinlik Programı

Konferans, Panel, Girişim Sunumu ve Networking olmak üzere 4 kısımdan oluşan etkinliğin programı şöyle;

Bölüm 1: Konferans – Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Founder)

Bölüm 2: Panel – Barış Korkmaz (Grower – Kurucu Ortak) & Moderatör

Bölüm 3: Girişim Sunumu – Arda Soysal (Yanhak- Kurucu)

Bölüm 4: Networking

Etkinlik Detayları

Gerek içerik gerekse konsept açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliğine dair detaylar şöyle;

Organizasyon: Branding Türkiye & Tech Istanbul

Tarih / Saat: 4 Temmuz 2024 / 18:30 – 20:30

Mekan: Tech Istanbul – Şişli Lokasyonu

Ulaşım/Adres: Merkez, Abide-i Hürriyet Cad. Blackout A Blok No: 211 Tech Istanbul |

Şişli Kat: 2, 34384 Şişli/İstanbul

Ücret: Etkinlik ücretsizdir.

Kayıt zorunludur.

Kontenjan sınırlıdır.

Ekosistem Paydaşları Destekliyor

Branding Türkiye tarafından gerçekleştirilen Girişimcilerin Büyük Hataları – PLANSIZ BAŞLANGIÇ etkinliğini destekleyen markalar ise şöyle; Bundle, Haberler.com, SonDakika.com, Techinside, Medya Takip Merkezi, Arpanet Media, Medya Bilgi Rehberi, Kurumsal İletişim 2.0, Technologic, Teleskop.app, TeknoTalk, StartupTeknoloji, Haber Galerisi, Korvo, Startup Gazetesi, WP Okulu, Seoffensive, CNN Türk, Girişim Haber, Franchise Market Türkiye, Dijital Markalaşma Sohbetleri, Ajans Paradise ve Hani Kurumsaldık.