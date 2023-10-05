Plakasız kamyonun yanan ağaç dalları trafikte tehlike yarattı

Diyarbakır'da plakasız kamyonun kasasında yanan ağaç dallarıyla ilerlemesi, diğer sürücülerin görüş açısını olumsuz etkiledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da plakasız kamyonun, kasasında yanan ağaç dallarıyla trafikte ilerleyip, çıkan dumanların diğer sürücülerin görüş açısını olumsuz etkilediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda öğlen saatlerinde plakasız kamyonun kasasında yanan budanmış ağaç dallarıyla ilerlediği görüldü. Kasadan çıkan dumanların trafikteki diğer sürücülerinin görüş açısını olumsuz etkilediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyon, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)