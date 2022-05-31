Pizza çalan martı videosunun gerçek olduğu iddiası - Haberler

Sosyal medyada viral olan martı videosu izleyenleri güldürdü. İnsanlarla iç içe yaşayan martılar zaman zaman ilginç anların yaşanmasına neden oluyor. Tıpkı pizza çalan martı gibi.

VİDEONUN KURGU OLDUĞU ANLAŞILDI

Bir martının, bahçede masa üzerindeki pizza kutusundaki pizzayı alıp havada uçarken görüntülendiği anı yansıttığı ana ait video viral bir şekilde paylaşılmıştı. Ancak görüntünün "fake" olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Videonun sahibi ise Robert Tolppi. İçerik üreticisi, martı videosunu dijital ortamda ürettiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

HER ŞEYİ TEK TEK PAYLAŞTI

Robert Tolppi, TikTok profilinde, söz konusu videoyu nasıl hazırladığını detaylandırmış Görüntü üzerine pizza ve martı sonradan giydirilmiş. Böylelikle, boş pizza kutusunun gören kişinin kamerayı çevirdiği anda gökyüzünde pizza ile uçan martının görüntülendiği sanılmış. Robert Tolppi TikTok hesabında dijital ortamda ürettiği birçok video paylaşıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları;