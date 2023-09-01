Piyade Uzman Çavuş Korkmaz'ın cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Özden Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de defnedildi.
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Korkmaz'ın cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi
KIRIKKALE - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Özden Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Ankara'daki evinde rahatsızlanarak kaldırdığı hastanede 3 gündür tedavi gören Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Özden Korkmaz, kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Korkmaz'ın cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından Kırıkkale'ye getirildi. Osmangazi Mahallesi'ndeki Mevlana Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Korkmaz'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz'ın cenazesi, Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.