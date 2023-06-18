Pınarhisar'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, yolların modernize edildiğini ve bazı cadde ve sokakların asfalt, bazılarının ise tarihi dokusuna uygun taşlar ile kaplandığını belirtti. Ayrıca Kırklareli'nde bir köy ve mahallede 19 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.