Pınarhisar'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
Yaşam Haberleri
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, yolların modernize edildiğini ve bazı cadde ve sokakların asfalt, bazılarının ise tarihi dokusuna uygun taşlar ile kaplandığını belirtti. Ayrıca Kırklareli'nde bir köy ve mahallede 19 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, teknik ekipler ile birlikte çalışmaları sürekli denetlediklerini bildirdi.
Yolların bulundukları bölge yapısına uygun modernize edilerek yapıldığını dile getiren Talay, bazı cadde ve sokakların asfalt, bazılarının ise tarihi dokusuna uygun taşlar ile kaplandığını belirtti.
Talay, ilçedeki yol yapım çalışmalarını 6 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş Mahallesi ile Kofçaz ilçesinin Elmacık köyüne 19 Haziran Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler Karakaş Mahallesi'nde 09.00-14.00, Elmacık köyünde ise 10.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.