Philips Kahve Festivali'nde Kahveseverlerle Buluşuyor

Tam otomatik espresso makineleriyle sektörde önemli bir yere sahip Philips markası, Kahve Festivali'nde kahveseverlerle buluşuyor. Festival boyunca Philips kahve makineleri deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, kaliteli kahve deneyimi yaşayacak ve özel etkinliklere katılacak.

Tam otomatik espresso makineleriyle sektörde önemli bir yere sahip Philips markası, bugün açılan ve 17 Eylül'e kadar devam edecek Kahve Festivali'nde farklı kahve sunumları ve özel etkinlikleriyle kahveseverlerle buluşuyor.

Philips açıklamasına göre, her yıl on binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul'da gerçekleşiyor.

Festival boyunca Philips kahve makineleri deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, Philips LatteGo tam otomatik espresso makineleri ile kaliteli kahve deneyimi yaşarken, sektör uzmanları ve özel konuklarla bir araya gelecek.

Geçen dönemde Philips Ev Aletleri, şirket adını global çapta Versuni olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Bu isim güçlü bir konspete vurgu yapıyor - Evren. Versuni'de ev ile evren birbiri ile eşdeğer.

Şirket ismi aynı zamanda Universal kelimesine de referans veriyor. Çünkü nerede yaşanırsa yaşansın, herkesin içinin rahat olduğu bir alana ihtiyaç duyduğuna olan inanç, şirket prensibini oluşturuyor.

Açıklamaya göre, LatteGo, çekirdekten taze öğütülmüş espresso ve süt köpüğünü buluşturarak profesyonel kahve deneyimini evlere taşıyor, kolay kullanımı ile de herkesin evinin baristası olmasını sağlıyor.

16 Eylül Cumartesi günü 18.00-18.45 saatlerinde, Coffee Manifesto Barista Eğitmeni Koray Erdoğdu sunumuyla gerçekleştirilecek "kendi evinin baristası ol" söyleşisiyle, profesyonel ve lezzetli kahve hazırlama konusunda pratik bilgiler paylaşılacak.

LatteGo, tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt vererek, özgün kahve sanatlarını yaratma fırsatı sunuyor. 17 Eylül Pazar günü 17.00-17.45 saatlerinde, ünlü tasarımcı Mert Çelebi rehberliğinde gerçekleşecek "Philips ile Linol Baskı Atölyesi" çalışmasıyla, katılımcılar kahve tutkusu ve sanatı bir arada deneyimleme fırsatı yakalayacak.

"Tüketicilerimizin beğenisini ve güvenini kazanmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Philips Ev Aletleri Türkiye Pazarlama Lideri Nil Şahinbaşoğlu, Versuni'de, evleri yuvaya dönüştüren çok yönlü ve benzersiz ürünler yarattıklarını ifade etti.

Dijital teknolojinin, ev yaşamının geleceğini belirleyen güçleri ve işlerinin merkezinde tuttukları tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri sunmalarındaki en büyük yardımcıları olduğunu ifade eden Şahinbaşoğlu, "Ürünlerimizin her biri, tüketicilerin yaşam tarzlarını geliştirmek, evdeki hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için tasarlandı. Kahve makinelerimizde başardığımız rekor seviyede büyümenin bu çabaların bir sonucu olduğunu görüyorum. Herkesin 'kendi evinin baristası' olarak, favori kahvelerini en sevdikleri şekilde hazırlamalarına olanak sağlayan kahve makinelerimizle, tüketicilerimizin beğenisini ve güvenini kazanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahinbaşoğlu, pazardaki paylarının da bu başarılarını desteklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Son dönem raporlarına göre Türkiye'deki kahve makinesi pazarında 'Tam Otomatik Espresso Makineleri' kategorisinde lider marka olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 'Philips LatteGo Espresso Makinesi' ürünümüz ile de NielsenIQ Türkiye araştırmasında tüketicilerin oylarıyla 'Yılın Seçilmiş Ürünü' olduk. Tüketicilerimizin deneyimiyle taçlanan bu başarımızın mutluluğunu İstanbul Kahve Festivali'nde katılımcılarla bir araya gelerek paylaşacak, keyifli anlar yaşayacağız."