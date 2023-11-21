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Pervari kara yolunda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı

21 Kasım 2023 14:16 , Son Güncelleme: 14:17 Yaşam Haberleri Abone Ol

Siirt- Pervari kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 8 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolda temizleme çalışmaları devam ediyor.