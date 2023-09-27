Pertek Belediyesi, Feribotta Sıcak Çorba İkramında Bulunacak

Tunceli'deki Pertek Belediyesi, Ekim ayı itibarıyla belediye feribotunda seyahat eden vatandaşlara 06:00-08:00 saatleri arasında sıcak çorba ikramında bulunacak. Bu uygulama geçtiğimiz yıl da üniversite öğrencileri için yapılmıştı ve kış sezonu boyunca devam edecek.

Pertek Belediyesi, Ekim ayı itibarıyla 06: 00 - 08: 00 saatleri arasında belediye feribotunda yurttaşlara sıcak çorba ikramında bulunacak.

Tunceli'deki Pertek Belediyesi, Ekim ayı itibariyle belediye feribotunda 06: 00 - 08: 00 saatleri arasında seyahat eden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunacak. Geçtiğimiz sene de Pertek Belediyesi tarafından ilçede öğrenim gören üniversite öğrencileri için belirli saatlerde sıcak çorba bulunulmuştu. Soğuk kış günlerinde seyahat eden yolcuların seyahat boyunca ısınmasına katkı verecek uygulama kış sezonu boyunca devam edecek.