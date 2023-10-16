Penta Park Sitesi'nin yıkılmasında kalitesiz malzeme ve izinsiz tadilat olduğu belirlendi

Avukat Yavuz: "Penta Park Sitesi 3'te benim kardeşim iki yeğenimi ve kayınvalidemi kaybettik"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 100'den fazla vatandaşa mezar olan Penta Park Sitesi'nde bilirkişi, yıkımın sorumlularını belirlerken sitenin 1'inci ve 3'üncü bloklarının yıkımında kalitesiz malzeme ve izinsiz tadilat olduğunu tespit etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bloklu Penta Park Sitesi'nin 1. ve 3. blokları depremlerde yıkılmış, 100'ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetmişti. Penta Park Sitesi'yle ilgili bilirkişi raporu tamamlanırken, sitelerin yıkımında kalitesiz malzeme ve izinsiz tadilat olduğu tespit belirlendi.

Yıkılan binada, asli kusurlu olarak müteahhit, yapım sorumlusu, teknik uygulama sorumlusu, statik proje müellifi ve 3. bloğun altında bulunan bir kamu bankasının gerçekleştirilen projesiz tadilatlardan sorumlu şahıslar olduğu belirlendi. Bunun yanında belediyedeki ilgili birimlerin yapı ruhsatı ve proje kontrollerinden sorumlu kişiler ise tali kusurlu olarak belirlendi.

Malzeme yetersizliği ve izinsiz tadilata dikkat çekildi

Penta Park Siteleri'nin yıkımı konusunda konuşan Avukat Kemal Yavuz, "Penta Park Sitesi ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesinin hazırlamış olduğu bir kurul tarafından verilen rapor çıktı. Bu rapora göre Penta Park Sitesi'nin yıkılmasının temel sebebinin malzeme yetersizliği, demir donatısının eksikliği, statik projenin yetersiz hazırlanması, statik projeye uyulmaması ve buna bağlı olarak binanın kamu bankası tarafından projesine uygun olmayan statik programını etkileyen yapılaşma yapması ve müteahhit firma tarafından sonradan proje tadilatı yapılarak ilave iki kat çıkılması ile ilgili bunların her birinin ayrı ayrı, yıkılma sebebi olduğunu dolayısı ile dolayısı ile müteahhidin asli kusurlu olduğunu yine teknik statik konusundaki mimari projenin statik projesinin yetersiz eksik olduğunu ve ayrıca bir kamu bankanın asli kusurlu olduğunu tespit etmiş. Belediyenin de yeterli denetimi yapmaması olarak belediyeyi de tali kusurlu olarak bulmuş durumda" dedi.

Birden fazla ihmalin olduğu açıkça ortaya çıktı

Penta Park Sitesi'nin 1. ve 3. bloklarının yıkımında açıkça ihmalin olduğunu söyleyen Yavuz, "Bu sorumlular hakkında soruşturma devam edecek. Vatandaşta buna göre neden binanın yıkılmış olduğu netleşmiş oldu. Gerek demir donatısı, gerekse kullanılan beton malzemelerin niteliği bakımından bir yetersizlik söz konusu. Projeye uyulmadığı söz konusu. Demir donatısının hem eksik hem de dizilim yanlışlarının olduğu tespitler var. Bu tespitlere göre binanın birden fazla sebeple yıkılmış olduğunu görüyoruz. İmaj itibariyle Kahramanmaraş'ın en önemli sitelerinden biriydi Penta Park Sitesi. Birinci ve üçüncü blok yıkıldı diğer bloklar ayakta kaldı. İkinci blok ağır hasarlı ama hiç değilse insanlar canlı çıktı. Penta Park Sitesi 3'te benim kardeşim, 2 yeğenimi ve kayınvalidemi kaybettik. 3 tane canlı çıkardık ama 4 kişiyi de kaybettik. 55 kişi Penta Park Sitesi 3'te can kaybı var. Bunlar benim 20 yıllık komşularım. Birinci blokta da yine bir o kadar can kaybı var. Dolayısı ile birden fazla ihmalin olduğu açıkça ortaya çıkmış oldu. Bu kadar ihmalin olduğu cinayet niteliğindeki bir olayı gerçekleştirdiklerini üzülerek ifade etmek istiyorum. Şikayetimiz ve takibimiz devam edecek" diye konuştu.