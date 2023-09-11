Pendik'teki orman yangını kontrol altına alındı
Pendik'te çıkan orman yangını itfaiye ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları tamamlandı.
Pendik'te kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangın söndürüldü.
Kurtdoğmuş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarını tamamladı.
Yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çalışmaların ardından söndürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam