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Pendik'te yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, 6 kişi kurtarıldı

Pendik'te yaşanan yoğun yağış sonucunda Kurtköy Spor Salonu'nun istinat duvarı çöktü. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu servis minibüsü enkaz altında kaldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 6 kişi kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçlar ise iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.