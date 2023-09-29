Pendik'te yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, 6 kişi kurtarıldı
Pendik'te yaşanan yoğun yağış sonucunda Kurtköy Spor Salonu'nun istinat duvarı çöktü. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu servis minibüsü enkaz altında kaldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 6 kişi kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçlar ise iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir istinat duvarının üzerine çöktüğü servis minibüsünde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.
Üstün Caddesi'nde bulunan Kurtköy Spor Salonu'nun istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.
Bu sırada yolda bulunan 34 LPN 459 plakalı servis minibüsü ile 34 GDB 949 plakalı otomobil, duvarın altında kaldı.
Olay sırasında otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı.
İstinat duvarının üstüne çöktüğü servis minibüsünde mahsur kalan 6 kişinin çıkartılması için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmalarında minibüste sıkışan 6 kişi bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılardan 5'i olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yıkılan duvarın altında kalan araçlar, iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Ekipler, istinat duvarının yıkılmayan bölümlerindeki hasarlı olan kısımların kontrollü şekilde yıkılması için çalışma başlattı.